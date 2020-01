Iran-Iraq: Borrell, attacco contro basi Usa dimostra escalation

- L'attacco missilistico dell'Iran contro le basi in Iraq utilizzate dalle forze statunitensi e da quelle della Coalizione internazionale contro Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante) è un altro esempio dell'aumento della tensione e dello scontro e non è nell'interesse di nessuno portare ulteriormente avanti le violenze. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel breve punto stampa dopo il collegio dei commissari dedicato alla situazione in Iraq, Iran e in Medio Oriente. "Permettetemi di iniziare esprimendo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime del tragico schianto del volo ucraino in Iran avvenuto questa notte", ha dichiarato Borrell. "Voglio sottolineare che gli ultimi sviluppi in Iraq e Iran e nella regione sono estremamente preoccupanti e abbiamo avuto una discussione costruttiva nel collegio su ciò che l'Ue può fare. Una cosa è chiara: la situazione attuale mette a rischio gli sforzi fatti in passato e ha implicazioni sull'importante lavoro della coalizione anti-Daesh", ha aggiunto. "L'attacco missilistico dell'Iran alle basi in Iraq utilizzate dagli Usa e dalle forze della Coalizione, e tra queste le forze dei paesi europei, è un altro esempio dell'aumento della violenza. Non è nell'interesse di nessuno portare ulteriormente avanti le violenze", ha proseguito il responsabile della diplomazia Ue. (segue) (Beb)