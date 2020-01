Iran-Iraq: Borrell, attacco contro basi Usa dimostra escalation (2)

- Borrell ha spiegato che "come primo passo" verrà convocato un Consiglio straordinario "con i 28 ministri degli Affari esteri europei", il primo Consiglio affari esteri sotto la presidenza croata, dove si parlerà "di ciò che l'Ue può fare a breve, a medio e a lungo termine per stabilizzare la regione". Nel collegio di oggi, "abbiamo parlato anche della situazione del Jcpoa (l’accordo sul nucleare iraniano) che è oggi più importante che mai" perché "è uno dei più importanti strumenti di non proliferazione e per la sicurezza regionale". Borrell ha inoltre aggiunto di aver invitato il ministro degli Affari esteri iraniano a Bruxelles: "Forse avremo presto un incontro per analizzare insieme la situazione del Jcpoa, strumento su cui l'Ue ha profuso molti sforzi per preservarlo dopo il ritiro degli Usa. Sono in contatto, come coordinatore, con tutti i partecipanti per mantenere l'unità del gruppo". Infine Borrell ha sottolineato che "è importante la piena realizzazione di tutte le parti all'accordo”. (Beb)