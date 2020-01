India: legge cittadinanza, governo chiede a Corte suprema di avocare casi pendenti in Alte corti

- Il governo centrale dell’India ha presentato alla Corte suprema un’istanza volta a ottenere che la massima autorità giudiziaria avochi a sé tutti i ricorsi contro il Citizenship (Amendment) Act o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, pendenti nelle varie Alte corti, per evitare giudizi diversi e contrastanti. La richiesta è stata rivolta dal procuratore generale, Tushar Mehta, al giudice capo, Sharad Arvind Bobde, che ha accettato di ammetterla all’esame venerdì 10 gennaio. La legge, promulgata il 12 dicembre, prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam, ha provocato contestazioni. La Corte suprema ha ricevuto una sessantina di ricorsi, ma anche le Alte corti sono state adite per vari aspetti connessi alla norma, ad esempio gli scontri tra manifestanti e polizia nel corso delle manifestazioni di protesta. (segue) (Inn)