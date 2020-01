India: legge cittadinanza, governo chiede a Corte suprema di avocare casi pendenti in Alte corti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova Delhi è stata tra le città che hanno vissuto tali scontri, in particolare nella zona dell’Università Jamia Millia Islamia (Jmi). La Jawaharlal Nehru University (Jnu), invece, è stata bersaglio domenica sera di un assalto da parte di un centinaio di persone armate e mascherate, rivendicato da Bhupendra Tomar alias Pinky Chaudhary, capo dell’organizzazione estremista Hindu Raksha Dal, che in un video ha detto di aver agito per bloccare “le attività anti-nazionali e anti-hindu”. L’attacco, che ha provocato una trentina di feriti e danni materiali, ha suscitato una forte indignazione. L’associazione dei docenti dell’ateneo (Jnuta) ha pubblicato oggi un comunicato in cui ha affermato che l’aggressione “non sarebbe stata possibile senza la connivenza dell’amministrazione e la deliberata inazione della polizia”. Anche l’economista Amartya Sen, premio Nobel, ha osservato un ritardo nell’intervento della polizia. Come altri intellettuali, Sen si è pronunciato contro il Caa, definendolo incostituzionale perché lega dei diritti all’appartenenza a determinate religioni. I leader del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e di altre forze di minoranza che hanno avversato la legge in parlamento dovrebbero riunirsi lunedì 13 gennaio per discutere la situazione delle violenze nei campus universitari. (segue) (Inn)