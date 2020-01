India: legge cittadinanza, governo chiede a Corte suprema di avocare casi pendenti in Alte corti (4)

- Il governo sostiene che i musulmani non sono inclusi nei benefici della norma solo perché non sono stati perseguitati nei tre paesi citati, che la legge non è contro alcuna minoranza, che non viola il principio costituzionale di uguaglianza e che non ha finalità politiche, ma il solo obiettivo di garantire i diritti civili a coloro a cui sono stati a lungo negati. L’esecutivo, inoltre, sottolinea che la concessione della cittadinanza è comunque subordinata alla presenza dei requisiti previsti, che agli immigrati irregolari non sarà consentito rimanere nel paese incondizionatamente e che le disposizioni non si applicheranno alle aree tribali dell’Assam, del Meghalaya, del Mizoram e del Tripura. (segue) (Inn)