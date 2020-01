Romania-Moldova: premier Orban, recenti sviluppi a Chisinau sono un'involuzione

- Tutto ciò che è accaduto recentemente in Moldova è un'involuzione e la Romania non può considerare l'attuale governo di questo paese come un partner serio. Lo ha detto il primo ministro romeno, Ludovic Orban, in una conferenza stampa presso la rappresentanza permanente della Romania presso l'Ue. "Ho inviato un messaggio noto ai funzionari dell'Unione europea. A seguito della mozione di sfiducia presentata dal Partito socialista della Moldova (Psmr), il partito di Igor Dodon - che ha portato alla caduta del governo Maia Sandu e successivamente alla formazione di un governo socialista senza l'unica forza politica chiaramente pro-europea, che beneficiava della nostra fiducia e ci ha dato la garanzia di un percorso europeo per la Moldova - quindi tutto ciò che è accaduto in Moldova rappresenta un'involuzione, che crea preoccupazione per noi e, dal nostro punto di vista, non possiamo considerare un partner serio l'attuale governo di Chisinau", ha detto Orban. Il capo del governo romeno ha aggiunto di aver chiesto sia al commissario europeo per l'Allargamento sia ad altri funzionari europei di guardare con "massima circospezione" e "massima esigenza" a tutto ciò che sta accadendo in Moldova e "se gli impegni presi non vengono rispettati per quanto riguarda il percorso europeo, l'Ue, la Commissione europea, dovrebbero reagire di conseguenza". (Rob)