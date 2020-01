Ucraina: schianto Boeing 737, Zelensky chiede indagine per stabilire cause incidente

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incaricato il procuratore generale di avviare un’indagine per stabilire le cause dell’incidente del Boeing 737 schiantatosi questa mattina nei pressi dell’aeroporto internazionale di Teheran. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sul profilo Telegram del capo dello Stato, che ha anche disposto un’ispezione dell’intera aviazione civile del paese. “Nel prossimo futuro istituiremo una commissione d’inchiesta che esaminerà tutte le possibili cause dell’incidente”, ha scritto Zelensky. L'aereo dell'Ukraine International Airlines si è schiantato all'inizio della giornata vicino all'aeroporto internazionale Imam Khomeini con oltre 170 passeggeri a bordo, tutti deceduti a causa dell’impatto. Il presidente Volodymyr Zelensky ha già espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime.(Res)