Libia: Borrell, situazione preoccupante, incontreremo altri leader a Roma o Bruxelles

- La situazione in Libia è molto preoccupante e ci sarà un incontro a Roma o a Bruxelles della diplomazia europea con i leader libici per analizzare la situazione. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il collegio dei commissari dedicato alle crisi in Iraq, Iran e Libia. "Voglio sottolineare il forte sostegno al processo di Berlino che è lo strumento che abbiamo per affrontare la situazione la Libia. (...) La situazione è molto pericolosa", ha detto. "Ieri dovevamo andare in Libia con i ministri degli Affari esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, ma non è stato possibile per i rischi per la sicurezza e abbiamo avuto qui l'incontro. Stiamo aspettando la visita del primo ministro della Libia Fayez al Sarraj e incontreremo qui (a Bruxelles) o a Roma, non sappiamo ancora dove, altri leader libici per analizzare insieme la situazione", ha aggiunto. (Beb)