Monza: quasi 2 milioni per ristrutturazione scuole “Puecher”, “Zara”, “Bachelet” e “Zucchi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi due milioni di euro per le scuole “Puecher”, “Zara”, “Bachelet” e “Zucchi”. Il Comune di Monza prosegue il suo piano di investimenti sulle scuole: “Puntiamo a investire più risorse possibili per rinnovare e migliorare il patrimonio dell'edilizia scolastica cittadina”, dichiara l'Assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa. È di 450 mila euro l'investimento previsto per il rifacimento dei servizi igienici e la posa di nuovi serramenti della Scuola primaria “Puecher”, che fa parte dell'Istituto Comprensivo “Anna Frank”. Saranno rifatti i bagni anche della Scuola primaria “Zara”, che fa parte dell'Istituto Comprensivo “Koiné”. In questo caso è previsto anche il completamento della nuova copertura per un investimento di 500 mila euro. Nuovi servizi igienici in arrivo anche al Liceo “Zucchi”. Il progetto, finanziato con 750 mila euro, prevede il rifacimento dei servizi igienici e una nuova distribuzione degli stessi. Sarà completamente rifatta, invece, la pavimentazione della palestra della Scuola primaria “Bachelet” dell'Istituto Comprensivo “Salvo d'Acquisto”. (segue) (Com)