Difesa: ministero montenegrino potrebbe rinviare invio militari in Iraq

- Il Montenegro sta considerando la possibilità di rinviare la partenza dei propri militari nella missione Nato in Iraq a causa della crisi scoppiata negli ultimi giorni. Lo ha comunicato oggi l'emittente "Rtcg" citando un comunicato del ministero della Difesa di Podgorica. Il ministero ha reso noto che "per ora sono state sospese le attività di addestramento per la missione a causa della situazione in Iraq". La missione "non è stata annullata, ma vedremo - si legge nella nota - quanto durerà la situazione e come si svilupperà". Secondo quanto comunicato dal ministero, "può succedere che l'invio dei nostri soldati venga rinviato, nonostante il fatto che esso non sarebbe comunque stato realizzato nel primo semestre".(Mop)