Iraq: media iraniani, 80 morti per attacco missilistico su base Usa

- I media iraniani riferiscono di almeno "80 morti tra i soldati statunitensi" in seguito all'attacco missilistico di questa notte sulla base militare Ain al Asad, in Iraq. Secondo quanto l'emittente televisiva iraniana "al Alam", che cita fonti di intelligence delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana, sarebbe questo il bilancio delle vittime di quella che viene chiamata "operazione martire Qassem Soleimani" relativa all'attacco missilistico lanciato "per vendicare la morte del capo della brigata Qods". Nell'attacco, sempre secondo la versione iraniana, sarebbero andati distrutti anche droni ed elicotteri delle forze Usa in Iraq.(Irt)