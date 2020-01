Iraq: colloquio Salih-Guterres su sviluppi regionali e globali

- Il presidente iracheno, Barham Salih, ha ricevuto una telefonata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Durante la conversazione telefonica, il presidente e il segretario generale hanno discusso dei recenti sviluppi regionali e internazionali e dell'atteggiamento della comunità internazionale nei confronti dell'attuale escalation globale. Guterres ha sottolineato l'intenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di sostenere "la stabilità dell'Iraq e salvaguardarne la sovranità" e ha espresso grande preoccupazione per il recente aumento delle tensioni globali che minacciano la pace e la sicurezza internazionali. Saleh ha invece sottolineato "il suo entusiasmo per il fatto che l'Iraq deve essere un punto di pace, cooperazione e inclusione per tutti gli stati regionali e internazionali piuttosto che un campo di battaglia per ulteriori conflitti e tensioni per vari programmi politici". (Irb)