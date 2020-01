Taiwan: esportazioni diminuite dell'1,4 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni totali di Taiwan sono diminuite dell'1,4 per cento su base annua nel 2019, a 329,34 miliardi di dollari, mentre le importazioni dell'Isola sono aumentate dello 0,4 per cento a 285,86 miliardi di dollari. Lo ha riferito il Dipartimento finanziario di Taipei. Le esportazioni di Taiwan verso la Cina continentale e Hong Kong sono diminuite del 4,1 per cento dal 2018, a 132,23 miliardi di dollari, ma hanno comunque rappresentato oltre il 40 per cento delle esportazioni totali, ha affermato l'autorità in un comunicato stampa. (segue) (Cip)