Taiwan: esportazioni diminuite dell'1,4 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni dell'isola dalla terraferma e da Hong Kong sono invece aumentate del 5,9 per cento a 58,44 miliardi di dollari, pari ad oltre il 20 per cento delle importazioni totali di Taiwan. Le esportazioni dell'isola verso i paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e l'Europa sono diminuite del 7,2 e del 4,8 per cento, mentre le esportazioni verso gli Stati Uniti e il Giappone sono aumentate rispettivamente del 17,2 e del 2,1 per cento. A dicembre, le esportazioni totali di Taiwan sono aumentate del quattro per cento su base annua mentre le sue importazioni sono aumentate del 13,9 per cento su base annua. (Cip)