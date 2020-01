Iraq-Canada: colloquio telefonico tra presidente parlamento Halbosi e ministro Esteri Philippe

- Il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halbosi, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri canadese, Francois Philippe. Durante il colloquio i due hanno discusso delle relazioni tra i due paesi, questioni di interesse comune, sviluppi della situazione della sicurezza in Iraq e le sue implicazioni per la regione. Il presidente del parlamento iracheno ha ribadito l'intenzione di rafforzare la cooperazione con il Canada per raggiungere interessi comuni in tutti i campi, sottolineando l'importanza di rispettare la sovranità irachena, preservare la stabilità in Iraq e nella regione e lavorare per ridurre le tensioni. (Irb)