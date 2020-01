Iraq: rappresentante Ue Huth mette in guardia da guerra per procura

- Il rappresentante dell'Ue a Baghdad, Martin Huth, ha messo in guardia da una guerra per procura in Iraq a seguito dei lanci di missili contro basi militari nel paese, utilizzate anche dai reparti statunitensi, effettuati questa notte dalle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran. In un messaggio sul proprio profilo Twitter, Huth ha affermato: “L'Iraq non merita di essere vittima di una guerra per procura!”. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Huth l'Iraq “viola la sovranità dell'Iraq con gli attacchi aerei di questa notte”. Huth nota poi che l'Iraq aveva lamentato la violazione della propria sovranità quando, nella notte del 3 gennaio scorso, gli Stati Uniti avevano bombardato l'aeroporto di Baghdad, uccidendo tra gli altri il generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran. Per vendicare la morte del generale, i Pasdaran hanno avviato l'operazione “Martire Soleimani” con il lancio dei missili contro le basi militari in Iraq. L'iniziativa prevede che, qualora gli Usa dovessero reagire attaccando l'Iran, la Repubblica islamica risponderà ancora più duramente colpendo obiettivi in territorio statunitense, nonché Tel Aviv e Haifa in Israele e Dubai negli Emirati Arabi Uniti. (Geb)