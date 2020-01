Ucraina: Zelensky interrompe visita in Oman dopo incidente aereo a Teheran

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha interrotto la sua visita in Oman e sta rientrando con urgenza a Kiev in seguito all’incidente che ha coinvolto un Boeing 737 ucraino nei pressi dell'aeroporto di Teheran, in Iran. A riferirlo è l'ufficio presidenziale di Kiev. "Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha interrotto urgentemente il suo viaggio in Oman e sta rientrando a Kiev a causa della catastrofe di un aereo dell’Ukraine International Airlines a Teheran", ha affermato l'ufficio presidenziale in una nota su Facebook.L'aereo dell'Ukraine International Airlines si è schiantato all'inizio della giornata vicino all'aeroporto internazionale Imam Khomeini con oltre 170 passeggeri a bordo, tutti deceduti a causa dell’impatto. Zelensky ha già espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime. (Res)