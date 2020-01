Germania-Usa: colloquio telefonico Merkel-Trump, focus su Iraq e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno avuto un colloquio telefonico nella serata di ieri, 7 gennaio. È quanto reso noto dal portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, che non ha fornito ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione. Tuttavia, per il quotidiano “Bild”, Merkel e Trump avrebbero discusso dell'innalzamento della tensione in Iraq provocato dall'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, Soleimani è stato ucciso nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad compiuto dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. Inoltre, secondo la “Bild”, durante il loro colloquio Merkel e Trump avrebbero affrontato anche la situazione in Libia, con particolare attenzione agli sforzi politici per una risoluzione del conflitto nel paese.(Geb)