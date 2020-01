Libia: portavoce forze Gna, distrutto equipaggiamento militare di Haftar a ovest di Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Mohamed Qanunu, ha annunciato la distruzione di “veicoli blindati degli Emirati e di un veicolo lancia razzi Grad" dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar nella città di Buwairat al Hassoun, vicino Sirte. "Abbiamo rafforzato le nostre posizioni a ovest di Sirte", ha detto Qanunu nelle dichiarazioni della stampa, aggiungendo che ci sono stati altri scontri con le milizie dell'Lna "che hanno cercato di avanzare nel villaggio di Abu Grein", circa 120 chilometri sud di Misurata. Ahmed al Mismari, portavoce di Haftar, ha annunciato lunedì sera la presa di Sirte dell’Lna che controllerebbe "la città e i suoi sobborghi" dopo il ritiro delle milizie allineate al Gna di Tripoli. Le forze della “città-Stato” di Misurata, da parte loro, hanno accusato di tradimento la Brigata 604, composta da elementi "Madkhali", cioè una milizia islamica salafita. In un nuovo sviluppo, il negoziatore capo della Russia per il gruppo di contatto sulla Libia, Lev Dengov, ha detto che le forze del Gna hanno ripreso ieri mattina parti della città erano state “occupate per breve tempo” dalle forze di Haftar. Secondo quanto riporta il sito informativo libico "Afrigate News", invece, gli uomini di Haftar da Sirte hanno iniziato una marcia in direzione di Misurata arrivando nella zona del villaggio di al Washka, che si trova 80 chilometri a ovest di Sirte. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Al Arabiya", considerata vicina alle istanze dell'Lna, gli uomini di Haftar sono arrivati in una località, quella di al Hisha, che si trova 100 chilometri a est di Misurata. (segue) (Lit)