Cina: premier Li firma decreto che regola protezione dei salari dei lavoratori migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier cinese, Li Keqiang, ha firmato un decreto del Consiglio di Stato che promulga il Regolamento sulla protezione dei salari dei lavoratori migranti, che sarà attuato dal primo maggio 2020. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". I regolamenti proteggono i lavoratori dagli aspetti dell'attuazione delle responsabilità principali, regolando i comportamenti di pagamento dei salari e chiarendo le responsabilità. Il primo passo suggerito dalle autorità, è quello di attuare le principali responsabilità del datore di lavoro e perfezionare le responsabilità di supervisione del dipartimento incaricato. Il secondo consiste nel pagare i salari sotto forma di trasferimenti bancari o contanti, e non sotto forma di titoli fisici o negoziabili; i datori di lavoro saranno tenuti a pagare i salari integralmente in conformità con il ciclo di pagamento e le date specifiche, redigere resoconti delle buste paga scritti e conservarli per almeno 3 anni. (segue) (Cip)