Cina: premier Li firma decreto che regola protezione dei salari dei lavoratori migranti (2)

- Il terzo passo è quello di chiarire la responsabilità per la liquidazione dei salari e attuare la piena vigilanza. È previsto che i fondi necessari per i progetti di investimento del governo debbano essere messi in atto e che le unità di costruzione non debbano anticipare i fondi per la costruzione. Laddove i salari sono dovuti ai lavoratori migranti, i capi di governo e di dipartimento vengono interpellati secondo necessità. Il quarto punto prevede di specificare norme speciali per il settore dell'ingegneria edile. Sono previsti, fra gli altri, accantonamenti per pagamenti di progetti e costi di manodopera. In ultimo, occorre rafforzare i metodi di supervisione per garantire il pagamento dei salari attraverso l'identificazione dell'autorità di supervisione e ispezione dei servizi competenti. (Cip)