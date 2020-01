Imprese: Cina, Realme punta a consegnare 50 milioni di smartphone nel 2020 (2)

- Realme è nata come sottomarca di Oppo, uno dei principali marchi cinesi di smartphone, per poi diventare una divisione indipendente. Entrambe le società, insieme a Vivo, sono di proprietà di Bbk Electronics Corporation, un produttore di dispositivi attivo da decenni. Il marchio ha aumentato le spedizioni in India di quasi quattro volte tra il terzo trimestre del 2018 e il terzo del 2019, secondo i dati della società di ricerca Idc. Will Wong, che monitora il settore degli smartphone in Cina di Idc, attribuisce il successo di Realme in India alla sua affiliazione con Oppo, che è nota per dare ai partner al dettaglio margini più elevati sulle vendite di dispositivi rispetto ai concorrenti. (Cip)