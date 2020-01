Ucraina: Zelensky, evitare speculazioni e ipotesi affrettate su incidente Boeing 737 a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evitare ogni forma di speculazione e ipotesi affrettate sulla catastrofe dell’aereo Boeing 737 schiantatosi questa mattina nei pressi dell’aeroporto di Teheran. È questa la raccomandazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha interrotto la sua visita programmata in Oman e sta rientrando con urgenza a Kiev. "Sto andando a Kiev. Sto seguendo personalmente l’evolversi della vicenda. Chiedo a tutti di astenersi dalle speculazioni e da avanzare ipotesi non verificate sulla catastrofe prima delle dichiarazioni ufficiali", ha scritto Zelensky su Telegram. "Il ministero degli Esteri sta preparando la lista dei passeggeri. Saranno rivelati nel prossimo futuro. Stiamo stabilendo chi è esattamente salito a bordo, in modo che non vi siano problemi. L'ambasciatore e il console ucraino in Iran sono sul luogo dello schianto, presso l'aeroporto dell'Imam Khomeini", ha aggiunto Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha aggiunto che dei voli speciali per il trasporto dei cadaveri delle vittime dello schianto sono pronti a essere inviati a Teheran e che si sta aspettando la conferma delle autorità dell'Iran. Il Boeing 737 di Ukraine International Airlines si è schiantato questa mattina nei pressi dell'aeroporto poco dopo il decollo e, stando a quanto si apprende, senza lasciare sopravvissuti. A bordo del volo ci sarebbero state 176 o 177 persone. Secondo un rappresentante dell'aeroporto iraniano a causare l’incidente sarebbe stato un incendio divampato nel motore. (Res)