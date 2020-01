Iran-Usa: Teheran dissuade Washington da rispondere ad attacco missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di stato maggiore delle Forze armate iraniane, maggiore generale Mohammad Baqeri, ha avvertito che se gli Stati Uniti risponderanno all’attacco missilistico lanciato ieri contro due loro basi in Iraq, la risposta di Teheran sarà “più forte e schiacciante”. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna” Le parole di Baqeri seguono il lancio di 22 missili balistici da parte dell’Iran contro due basi militari irachene che ospitano forze Usa, in risposta all’uccisione mirata del generale iraniano Qasem Soleimani. Baqeri ha dichiarato che l’attacco missilistico rappresenta “solo una piccola parte delle capacità” di cui dispongono le forze iraniane. Secondo l’emittente Usa Cnn, attacco non avrebbe causato vittime tra il personale militare statunitense, che avrebbe ricevuto un preavviso sufficiente a mettersi al riparo. (segue) (Res)