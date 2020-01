Libia: Tunisia smentisce richiesta turca per utilizzare spazio aereo e marittimo

- La Tunisia ha smentito di aver avviato discussioni con la Turchia in merito alla presunta richiesta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’omologo tunisino Kais Saied di utilizzare lo spazio aereo e marittimo tunisino. La presidenza tunisina ha chiarito in una nota che la Turchia non ha chiesto questo, affermando che "Ankara non ha sollevato affatto la questione in Tunisia", descrivendo le informazioni ventilate sulla questione come "un tentativo di minare la credibilità della posizione della Tunisia e la sua sovranità nazionale". (Tut)