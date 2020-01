Libia: Tripoli, Consiglio di Stato sollecita Gna a rompere relazioni con gli Emirati Arabi Uniti

- L’Alto Consiglio di Stato di Tripoli ha esortato il Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia a rompere le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti e "prendere in considerazione la dichiarazione di Stato di ostilità e guerra nei suoi confronti". In una dichiarazione ufficiale, il Consiglio di Stato ha aggiunto: "Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner chiave nell'aggressione contro Tripoli e in particolare nel massacro dell’Accademia militare", in riferimento all'attacco avvenuto nel quartiere di al-Hadhba che ha ucciso più di 28 persone. Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto una "rivalutazione delle relazioni" con tutti i paesi che aiutano il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso. L’Alto Consiglio di Stato libico è l’organo consultivo di Tripoli, nato con gli accordi politici di Skhirat e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. L’istituzione tripolina fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica.(Lit)