Libia: l'Unione africana tiene un vertice sulla Libia a febbraio

- Il Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione Africana (Ua) ha annunciato l'intenzione di tenere un vertice per discutere della situazione in Libia e nella regione del Sahel ad Addis Abeba all'inizio di febbraio. "La riunione si terrà alla vigilia del vertice dell'Ua in programma l'8 e il 9 febbraio ad Addis Abeba", ha dichiarato il commissario del Consiglio, Ismail Sharqi, aggiungendo che l'incontro sarà dedicato alla crisi libica e "alla diffusione di armi che hanno esacerbato la situazione nel Sahel. (Lit)