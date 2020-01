Libia: Isler, creazione della base militare turca solo su richiesta del Gna

- L'inviato turco in Libia, Emrullah Isler, ha dichiarato che Ankara non intende stabilire una base militare in Libia. Isler ha dichiarato alla stampa che l'obiettivo del suo paese è quello di inviare truppe per convincere il generale Khalifa Haftar a interrompere l’attacco a Tripoli e fermare lo spargimento di sangue. Il presidente turco, Recep Tayyep Erdogan, ha annunciato nel fine settimana che le truppe turche "hanno già lasciato il paese per dirigersi in Libia in modo da coordinarsi e sostenere il governo legittimo di Tripoli", riferendosi al Governo di accordo nazionale libico (Gna). Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa turca "Anadolu", Erdogan ha confermato che "un primo contingente di militari è già partito alla volta di Tripoli". L'invio di truppe segue l'approvazione, da parte della Grande assemblea nazionale della Turchia (parlamento monocamerale turco), di una mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il dispiegamento di un anno, con possibilità di proroga, si basa sul memorandum d’intesa relativo alla cooperazione militare sottoscritto lo scorso 27 novembre a Istanbul. I dettagli dell’impegno delle forze turche in Libia non sono stati rivelati. Tuttavia, fonti citate dal quotidiano filo-governativo “Daily Sabah” sostengono che il ruolo del personale militare turco nel paese potrebbe essere limitato e dovrebbe avere in un primo momento mansioni di consulenza alle forze del Gna. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umaini, circa migliaio i combattenti siriani filo-turchi sarebbero stati inviati dalle autorità turche in Libia per difendere la capitale, Tripoli, dall'offensiva delle forze di Haftar. Sempre secondo la stessa fonte, ci sarebbero altri 1700 combattenti siriani pronti a partire in attesa all'interno delle caserme turche. (Lit)