Americhe: oggi al via vertice annuale Celac nel pieno di tensioni tra Messico e Bolivia

- Si tiene da oggi a Città del Messico il vertice annuale della Comunità degli stati americani (Celac), appuntamento segnato in anticipo dalla dura crisi diplomatica tra il paese ospitante e la Bolivia. Una tensione che farà saltare la cerimonia formale con cui si sarebbe dovuta consegnare al capo dello stato messicano Andres Manuel Lopez Obrador la presidenza di turno dell'organismo. Il governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez, non riconosciuto dal Messico, non invierà nessun delegato ai lavori denunciando una infrazione regolamentare del paese ospite: "Semplicemente era il governo di La Paz che avrebbe dovuto convocare questa riunione e in territorio boliviano, stando alle regole della Celac", aveva fatto presente il ministero degli Esteri della Bolivia. La tensione diplomatica era nata con la decisione del Messico di concedere asilo all'ex presidente Evo Morales, poco dopo le dimissioni presentate nel pieno della recente crisi politica e sociale. (segue) (Mec)