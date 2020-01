Americhe: oggi al via vertice annuale Celac nel pieno di tensioni tra Messico e Bolivia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assieme alla incaricata d'affari dell'ambasciata di Spagna, Cristina Borruguero e al console spagnolo Alvaro Fernandez, l'ambasciatore del Messico è ritenuta da La Paz responsabile di una presunta violazione della sovranità nazionale. Il caso è emerso a fine dicembre, quando le autorità boliviane hanno denunciato la presenza di elementi dello spagnolo Grupo Especial de Operaciones (Geo) nei pressi dell'ambasciata messicana a La Paz. Il governo ad interim ritiene che gli elementi del Geo, incappucciati, avevano cercato di entrare nel perimetro dell'ambasciata messicana per prelevare alcuni dei funzionari legati all'ex presidente Evo Morales, quattro dei quali sono ricercati dalla giustizia boliviana. Tra questi, in particolare, si cita Juan Ramon Quintana, l'ex ministro della Presidenza, ritenuto uno degli uomini forti del governo socialista oggi in disarmo. (segue) (Mec)