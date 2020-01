Americhe: oggi al via vertice annuale Celac nel pieno di tensioni tra Messico e Bolivia (7)

- Il ministero degli Esteri spagnolo aveva fatto sapere che in nessun modo si era trattato di un tentativo di violare la sede diplomatica: gli effettivi stavano accompagnando l'incaricato d'affari in Bolivia, Cristina Borreguero, invitata a "una visita di cortesia" dall'ambasciatore messicano Mercado. Di più, secondo il quotidiano spagnolo "El Mundo" citando fonti del governo spagnolo, Madrid sospetta che il caso sia montato per una "trappola" allestita dalle autorità boliviane. Gli uomini del Geo, segnalano le fonti, erano andati a riprendere l'incaricato d'affari al termine dell'incontro, quando un gruppo di cittadini - che secondo la versione di La Paz erano accorsi spontaneamente sul posto - ha impedito loro di proseguire in direzione dell'ambasciata. Sotto pressione, gli agenti avrebbero a quel punto deciso di scendere dalle autovetture con targa diplomatica, finendo per essere immortalati nelle foto che hanno dato alle autorità boliviane modo di parlare di un "attacco alla sovranità". (segue) (Mec)