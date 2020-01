Americhe: oggi al via vertice annuale Celac nel pieno di tensioni tra Messico e Bolivia (9)

- Il Messico aveva a sua volta denunciato continue interferenze indebite di polizia e intelligence presso l'Ambasciata e la Residenza a La Paz e annunciato un reclamo alla Corte internazionale di giustizia perché si inviti la Bolivia a rispettare la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Molte le accuse lanciate dal ministro degli Esteri Marcelo Ebrard alla condotta della controparte. La Convenzione di Vienna stabilisce l'inviolabilità delle missioni diplomatiche "come se si trattasse di territorio messicano", ha ricordato Ebrard segnalando che "neanche nei peggiori momenti dei colpi di stato militari degli anni 70 e 80 era stata messa a rischio l'integrità di queste strutture". La Bolivia, ha proseguito, deve rispettare il diritto d'asilo come una "decisione sovrana" che si pone sempre in posizione sovraordinata rispetto "a qualsiasi altro principio internazionale". (Mec)