Iran: ministro Esteri Zarif, bombardamenti su basi Iraq atto di autodifesa

- I lanci di missili effettuati questa notte dalle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran contro basi militari in Iraq, utilizzate anche da reparti statunitensi, costituiscono un “atto di autodifesa” da parte della Repubblica islamica. È quanto afferma il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Zarif aggiunge: “Non vogliamo né un innalzamento della tensione né la guerra, ma ci difenderemo contro ogni aggressione”. Infine, bombardando le basi militari utilizzate anche dagli Usa in Iraq, l'Iran ha adottato “misure di autodifesa proporzionate”. L'iniziativa ha segnato l'avvio dell'operazione “Martire Soleimani”, con cui le Guardi della rivoluzione islamica dell'Iran intendono reagire all'uccisione del generale Qassem Soleimani. Comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, Soleimani è deceduto nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad compiuto dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. (Geb)