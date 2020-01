Cina: riserve in valuta estera in lieve aumento a dicembre 2019

- Le riserve cinesi di valuta estera (forex) sono ammontate a 3.107,9 miliardi di dollari statunitensi alla fine del 2019, secondo l'Amministrazione statale dei cambi (Safe). L'importo è aumentato di 12,3 miliardi di dollari, ovvero lo 0,4 per cento, da fine novembre. La cifra ha anche rappresentato un aumento dell'1,1 per cento dall'inizio del 2019, ha dichiarato il portavoce Safe, Wang Chunying, aggiungendo che l'offerta e la domanda generalmente equilibrate del mercato forex cinese sono continuate a dicembre. Wang ha affermato che l'entità delle riserve forex è influenzata da molteplici fattori tra cui i tassi di cambio e le variazioni dei prezzi delle attività. "Fattori tra cui il clima commerciale globale, le politiche monetarie delle principali banche centrali in tutto il mondo e le elezioni britanniche hanno portato alla caduta dell'indice del dollaro e dei prezzi delle obbligazioni dei principali paesi", secondo Wang. (segue) (Cip)