Cina: riserve in valuta estera in lieve aumento a dicembre 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'aumento dei rischi e delle sfide per tutto il 2019, l'economia cinese ha mantenuto la stabilità generale e ha mantenuto la capacità di ripresa per la crescita con forze motrici in costante miglioramento, ha affermato Wang, citando pagamenti internazionali equilibrati e la crescita costante delle riserve forex. "I continui sforzi della Cina verso la riforma strutturale dal lato dell'offerta e il raggiungimento di una crescita di alta qualità forniranno una solida base affinché le riserve forex rimangano generalmente stabili tra le incertezze esterne e le fluttuazioni del mercato nel prossimo futuro", ha aggiunto Wang. I dati attestano anche che le riserve auree cinesi sono entrate a 95,4 miliardi di dollari a dicembre, in aumento di 3,9 miliardi di dollari da fine novembre. (Cip)