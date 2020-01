Cina: Fiume delle Perle, volume merci aumentato del 5,5 per cento nel 2019

- Il volume di merci in transito sul Fiume della Perle, nel sud della Cina, ha superato un miliardo di tonnellate nel 2019, stabilendo un nuovo record, secondo solo a quello del Fiume Azzurro (Yangtze). Secondo l'Amministrazione della navigazione del Fiume delle Perle, alle dipendenze del ministero dei Trasporti cinese, il volume di merci del fiume, che è al secondo posto nel mondo, è aumentato del 5,5 per cento su base annua nel 2019. La produzione di container sul fiume ha raggiunto 14 milioni di Teu nel periodo in esame, in crescita del 13,4 per cento su base annua. (segue) (Cip)