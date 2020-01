Indonesia-Cina: Giacarta schiera aerei da combattimento presso isole Natuna (4)

- Nursyawal Embut, direttore dell'Agenzia indonesiana per la sicurezza marittima, ha annunciato la scorsa settimana, su indicazione del governo, l’intensificazione dei pattugliamenti in mare “per evitare navigazioni e attività di pesca illegali in violazione della nostra integrità territoriale". Il ministro degli Esteri dell'Indonesia, Retno Marsudi, ha ribadito le accuse alla Cina: "La zona economica esclusiva dell'Indonesia è stata istituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. La Cina aderisce alla Convenzione e quindi ha l'obbligo di rispettarla". (segue) (Fim)