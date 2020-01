Cina: Comitato stabilità finanziaria, governo farà di più per sostenere pmi

- La Cina farà di più per aiutare le piccole e medie imprese a ottenere finanziamenti. Lo ha affermato il Comitato di stabilità finanziaria del Consiglio di Stato, dopo una riunione presieduta ieri dal vicepremier Liu He. Le autorità cinesi intendono aumentare il capitale delle banche in modo da poter prestare più denaro alle imprese, si legge in una dichiarazione che sintetizza la riunione pubblicata sul sito web del governo cinese. "Dobbiamo continuare a sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese e contribuire ad alleviare il loro onere finanziario", afferma la nota. (segue) (Cip)