Cina: Comitato stabilità finanziaria, governo farà di più per sostenere pmi (2)

- Nei giorni scorsi, la Banca centrale cinese ha deciso di iniettare oltre 800 miliardi di yuan (115 miliardi di dollari) nel settore finanziario, riducendo la quantità di liquidità che gli istituti finanziari devono tenere come riserva. L'iniziativa è volta a mantenere una liquidità "ragionevolmente ampia" e a ridurre i costi di finanziamento per l'economia reale. Il requisito del coefficiente di riserva per la maggior parte degli istituti finanziari sarà ridotto di 0,5 punti percentuali, secondo quanto riferito dalla Banca centrale. Dopo questo taglio, sarà compreso tra il sei e il 12,5 per cento. La Banca ha ridotto il coefficiente otto volte dall'inizio del 2018 per stimolare la crescita economica. L'ultima mossa, quindi, ha sottolineato la nota dell'istituto, non dovrebbe essere vista come un cambiamento nella politica monetaria, il cui orientamento resta prudente. L'autorità monetaria ha chiesto alle banche commerciali di utilizzare la maggiore liquidità per aumentare il sostegno finanziario per le piccole e medie imprese private. (Cip)