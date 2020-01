Filippine: Manila ordina evacuazione dei cittadini filippini in Iraq

- Il governo delle Filippine ha emesso un ordine di evacuazione obbligatoria per i suoi cittadini in Iraq. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri di Manila, a seguito dell’attacco missilistico sferrato dall’Iran contro le forze Usa a Erbil. “Lallerta nell’intero Iraq è stata innalzata al livello 4, che prevede l’evacuazione obbligatoria” dei cittadini filippini”, ha dichiarato il portavoce del dipartimento per gli Affari esteri filippino, Eduardo Menez. Circa 2,5 milioni di filippini sono attualmente residenti nel Medio Oriente, dove lavorano perlopiù come assistenti domestici, operai edili, ingegneri e infermieri. Il presidente filippino, Rodrigo Duterte, ha ordinato la preparazione di asset navali e aerei delle Forze armate in vista dell’evacuazione dei cittadini filippini da Iraq, Iran e da paesi arabi vicini. Duterte si è detto preoccupato dalla prospettiva di una “guerra protratta” nel Medio Oriente; un inviato speciale è stato incaricato dal presidente di ottenere rassicurazioni dai governi iracheno e iraniano che ai filippini verrò concesso un passaggio sicuro in caso di evacuazione. (segue) (Fim)