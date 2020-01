Corea del Nord: prima donna pilota di jet supersonici morta in un incidente aereo

- Rim Sol, la prima donna nordcoreana a pilotare velivoli da combattimento supersonici, ha perso la vita in un incidente durante un volo di addestramento lo scorso novembre. Lo riferisce “Daily NK”, che ha appreso la notizia il 6 gennaio. L’Aeronautica militare nordcoreana ha avviato un’indagine in merito alle cause dell’incidente, senza però diffondere alcuna informazione in proposito. Rim Sol, assieme a un’altra donna pilota, Jo Kum-hyang, aveva effettuato voli dimostrativi per il leader nordcoreano Kim Jong-un nel 2014 e nel 2015. Jo, cui Kim aveva attribuito il soprannome di “Fenice”, aveva riscosso in quell’occasione l’attenzione dei media di regime nordcoreani. Il leader nordcoreano in persona si sarebbe detto “profondamente addolorato” per la morte di Rim, ordinandone la sepoltura nel cimitero dei Martiri patrioti a riconoscimento del suo patriottismo e del suo “spirito rivoluzionario”. (Git)