Iraq: Iran lancia missili balistici contro base che ospita truppe Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano nelle ore successive all’uccisione del generale Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti, ed ha chiesto che la ritorsione contro gli interessi statunitensi avvenga in maniera “diretta e proporzionale”. Lo scrive il quotidiano “New York Times”, secondo cui Khamenei si è discostato dalla “usuale tattica” di Tehran di agire contro gli Stati Uniti per procura, sostenendo invece che ad agire debbano essere direttamente le forze iraniane. Sin dall’istituzione della Repubblica islamica, nel 1979, Tehran ha esercitato le proprie politiche di potenza agendo tramite gli attori di prossimità coltivati nella regione. (segue) (Was)