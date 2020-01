Giappone: premier Abe cancella visita nel Medio Oriente

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, non intraprenderà una visita ufficiale nel Medio Oriente originariamente programmata per metà gennaio, in risposta allo stato ri crescente tensione che interessa quella regione. Lo hanno riferito fonti anonime del governo giapponese citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. La decisione sarebbe giunta in risposta all’attacco missilistico iraniano contro una base dell’Iraq che ospita truppe statunitensi, come rappresaglia per l’uccisione da parte degli Usa del generale iraniano Qasem Soleimani. Durante il viaggio ufficiale, in programma da sabato prossimo, Abe avrebbe dovuto far tappa in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. (segue) (Git)