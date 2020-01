Usa-Iran: Trump commenta attacco missilistico iraniano contro forze Usa in Iraq

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto ieri notte all’attacco missilistico iraniano contro la base aerea di al Asad a Idlib, in Iraq, che ospita forze militari statunitensi. “Va tutto bene” Missili lanciati dall’Iran contro due basi militari in Iraq. Una valutazione delle perdite e dei danni è in corso in questo momento. Per il momento tutto bene. Disponiamo delle forze armate di gran lunga più potenti e meglio equipaggiate al mondo. Diffonderò una dichiarazione ufficiale domattina”, ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter. Al momento non è ancora chiaro se l’attacco missilistico iraniano abbia causato perdite tra il personale militare Usa in Iraq, ma il messaggio di Trump sembra segnalare un cambio di tono rispetto agli ultimi giorni. (segue) (Was)