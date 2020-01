Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa di presentazione del Protocollo d'intesa con la Protezione civile per un piano straordinario di prevenzione delle alberature di Roma. Campidoglio, Sala Laudato Si'. (ore 10)REGIONE-Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori interviene alla conferenza stampa di presentazione della firma del protocollo tra Roma Capitale, Dipartimento della Protezione Civile e Commissario delegato, nella figura del direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio per il Piano strategico di messa in sicurezza delle alberature della città di Roma. Partecipano Carmelo Tulumello, direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Campidoglio, Sala Laudato Si'. (ore 10)-Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra l’azione della Regione Lazio a sostegno dell’occupazione delle persone con disabilità. All’evento partecipa l’assessore regionale al Lavoro e Nuovi diritti, Claudio Di Berardino. Azienda Merck Serono Spa, piazza del Pigneto 9, a Roma. (ore 11)VARIE-Consiglio straordinario Municipio XII su discarica Monte Carnevale. (ore 9:30)(Rer)