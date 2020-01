Energia: Apache e Total scoprono giacimento di petrolio in Sud America

- Le compagnie Apache e Total hanno affermato di aver trovato depositi "significativi" di petrolio al largo delle coste del Suriname, alimentando l'interesse degli investitori. Si potrebbe trattare, riferisce il quotidiano statunitense "Wall Street Journal", della seconda grande scoperta nella regione dopo lo sciopero della piattaforma offshore Guyana di Exxon Mobil. La notizia del successo ottenuto ha spinto in rialzo le azioni di Apache, con sede a Houston, di oltre il 25 per cento nelle negoziazioni di oggi, mettendole al passo con il maggior guadagno azionario dal 1973. Le azioni di Total erano in leggera diminuzione. La notizia ha più che invertito un calo del prezzo delle azioni di Apache a dicembre, quando la società ha pubblicato uno scarno rapporto sui progressi che non specificava se avesse o meno trovato il petrolio vicino al piccolo Paese sudamericano, sollevando così più domande che risposte. Anche l'annuncio di Apache, di oggi, ha fornito pochi dettagli, ma ha indicato che la Compagnia ha trovato petrolio in due delle aree che stava testando, cancellando così i timori degli investitori che il progetto potesse essere un fallimento. "I dati indicano il potenziale di prolifici pozzi di petrolio", ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato di Apache, John Christmann. Gli analisti hanno affermato che l'annuncio potrebbe portare la valutazione del progetto a un aumento di oltre 1 miliardo di dollari suscettibile poi di crescere in modo significativo via via che Apache esegue ulteriori test.(Was)