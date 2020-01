Brasile: cresciuta del 2,3 per cento nel 2019 la produzione di veicoli nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile è aumentata del 2,3 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto oggi, 7 gennaio, l'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore (Anfavea). In totale l'anno scorso sono uscite dalle catene di montaggio brasiliane 2.944.962 unità tra auto, camion e autobus, contro le 2.879.809 nel 2018. Nonostante si tratti del terzo anno consecutivo di crescita, il livello della produzione è ancora inferiore a quello registrato nel 2013, quando furono fabbricate 3.712. 736 unità, battendo il record storico annuale. "L'impatto della crisi economica in Argentina rimane significativo", ha detto il presidente dell'Associazione, Luiz Carlos Moraes. Il paese vicino, principale cliente delle esportazioni di veicoli brasiliani, ha ridotto le importazioni del 31,9 per cento. (segue) (Brb)