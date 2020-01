Brasile: cresciuta del 2,3 per cento nel 2019 la produzione di veicoli nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per quanto riguarda le vendite si è registrato un aumento dell'8,6 per cento nel 2019 rispetto al 2018. Il segmento camion si è distinto, con un aumento del 33 per cento. Quanto all'occupazione nel settore, l'industria automobilistica brasiliana ha chiuso l'anno con il 3,7 per cento in meno di impiegati rispetto a dicembre 2018, l'equivalente di quasi 5.000 posti di lavoro. Le previsioni per il 2020 sono di un aumento del 9,4 per cento nelle vendite e del 7,3 per cento nella produzione. Le stime per l'export invece mantengono il segno meno, previste in calo dell'11 per cento. (Brb)