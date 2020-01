Aerotrasporto: Boeing raccomanderà addestramento al simulatore per piloti di 737 Max

- La compagnia statunitense Boeing e l'Autorità di regolazione federale hanno dichiarato oggi che la società di aerotrasporto sta ora raccomandando ai piloti del suo 737 Max jet di assicurare l'addestramento con un simulatore prima di far volare di nuovo il velicolo - una soluzione, riferisce l'emittente "Cnn", che Boeing aveva cercato di evitare. La decisione è costosa e probabilmente ritarderà ulteriormente il ritorno in servizio dell'aereo dopo che è stato messo a terra lo scorso marzo a seguito di due incidenti mortali. Boeing ha annunciato a dicembre che ne avrebbe fermato la produzione. La Federal aviation administration (Faa) ha dichiarato in una nota che "prenderà in considerazione le raccomandazioni della Boeing per l'addestramento al simulatore dei piloti". L'Agenzia, così come altri regolatori internazionali, non dovrebbe sconsigliare l'addestramento al simulatore, in particolare dato il via libera di Boeing. L'Agenzia, in ogni caso, formalizzerà la sua decisione dopo l'incontro del Comitato internazionale di valutazione delle operazioni congiunte, che si dovrebbe tenere nelle prossime settimane. La raccomandazione marca una significativa distanza dalla precedente posizione della Boeing: la società aveva proposto un modulo aggiuntivo di addestramento che i piloti avrebbero completato su un tablet. Boeing ha dichiarato oggi che la raccomandazione "tiene conto del nostro costante impegno per il ripristino in sicurezza del servizio, nonché delle modifiche al velivolo e ai risultati dei test". A dicembre, la Faa aveva completato i test del simulatore dell'aeromobile con piloti di linea di quattro compagnie aeree, in parte per determinare come i piloti reagiscono a vari avvisi e malfunzionamenti, ma ancora non ne ha svelato i risultati.(Was)