Iraq: Trudeau sente Merkel, lavorare per promuovere sicurezza e stabilità nella Regione

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha avuto ieri una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Lo riferisce lo stesso premier su suo account Twitter per poi aggiungere che i due leader "hanno espresso preoccupazione per la situazione in Iraq" oltre ad aver "discusso della necessità di incoraggiare tutte le parti a prendere provvedimenti per promuovere una distensione" e a sottolineare "l'importanza di mantenere il loro sostegno alla stabilità in Iraq e alla continuazione della lotta contro lo Stato islamico". Il primo ministro Trudeau e il cancelliere Merkel hanno infine "concordato di rimanere in contatto e continuare a lavorare con altri membri della comunità internazionale per promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione". (Was)